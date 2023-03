Napoli “quartiere pulito 2023” continua l'iniziativa nelle municipalità

Proseguono le attività dell’iniziativa “Quartiere Pulito 2023” che interesserà, in questa prima fase, 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟲𝟬 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗲𝗰𝗶 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ nelle quali sono stati avviati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti.

Nella giornata di Giovedì 23 marzo saranno coinvolte le m𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 2 e 7 con operazioni di pulizia in Via Nuova Marina e Via Francesco de Pinedo. L'attività poi riprenderà lunedì 27 marzo nella municipalità 4 in via Carbonara e via Alessandro Poerio e nella Municipalità 8 in via Emilio Scaglione.

L’intervento è coordinato dall’assessore alla salute e al verde con delega alla vivibilità e all'igiene urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’assessore alla polizia municipale e alla legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, polizia municipale e le municipalità coinvolte.