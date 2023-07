Parco Sommerso della Gaiola, ombrelloni sociali per i bagnanti

«Al mare all'ombra del mare»", è il progetto presentato stamattina dai volontari dell' Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, a Posillipo.

L'iniziativa, mette gratuitamente a disposizione dei bagnanti del Parco, speciali “Ombrelloni Marini” per tutta l'estate.

Soddisfazione da parte dei bagnanti che potranno godere di 15 posti ombra disponibili sulla pittoresca spiaggetta.

«L’attenzione che il Parco Sommerso di Gaiola, continua a rivolgere ai cittadini e ai loro bisogni specifici, rimane massima», commenta il direttore della riserva marina, Maurizio Simone .

«Con questa iniziativa degli Ombrelloni sociali marini, oltre a fornire un servizio gratuito ai bagnanti del Parco per migliorare ulteriormente la vivibilità e confort dell'area, soprattutto per anziani e famiglie con bambini, vengono fornite piccole pillole per imparare a conoscere meglio gli abitanti del Parco ed aumentare la consapevolezza che ci troviamo in una meravigliosa riserva marina in Città».

Particolari parasoli "didattici".

Ogni ombrellone, infatti, riporta il disegno di un organismo marino del Parco - piccola opera d'arte disegnata a mano dall'artista Serena Strino, figlia del noto pittore napoletano Gianni Strino - e all'interno una piccola scheda descrittiva di quella specie, in modo da stimolare la conoscenza della biodiversità presenti dalla superficie alla profondità.