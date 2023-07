Napoli, linee tram ferme per quattro ore: guasto alla linea elettrica

Ancora disagi sul fronte dei trasporti. Questa mattina dalle 11.20 e fine alle 15 per un guasto alla linea elettrica sono imasti bloccati i tram 4 (San Giovanni-via Colombo) e il 2BR che dal deposito di San Giovanni arriva fino a piazza Nazionale.

La causa dello stop un guasto alla linea elettrica nelle sottostazioni. Solo dopo diverse ore i mezzi, in tutto 6, fermi in vari punti di corso San Giovanni sono riusciti a ripartire. Attese anche per i mezzi di superficie.

Gli orari di alcune linee, come la C1E chesostituisce la C1 costringono gli utenti ad attese lunghissime visto che le corse sono mediamente una ogni ora.