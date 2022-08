Benzina a Napoli, i dieci distributori più economici: dove fare il pieno sotto gli 1,7 euro

Con l’approvazione del decreto Aiuti-bis, il governo ha varato anche la proroga fino al 20 settembre dello sconto sulle accise sui carburanti - pari a circa 30 centesimi - finora adottato per contrastare l’aumento dei prezzi praticati ai distributori. I consumatori avranno dunque poco meno di un ulteriore mese - salvo nuove proroghe - per fare il pieno a prezzi più sostenibili. A Napoli, nello specifico, si possono trovare almeno dieci distributori - tra cui “pompe bianche”, senza cioè un marchio ufficiale - in cui è possibile acquistare benzina a meno di 1,7 euro al litro, stando ai dati aggiornati al mese di agosto forniti dall’Osservaprezzi del Mise.

Alla decima posizione di questa speciale classifica si colloca la stazione di servizio Unoil di viale J.F. Kennedy 145, dove il carburane costa 1,699 euro al litro ma solo in modalità self. Stessa cifra condivisa da ben altri quattro distributori: il Ludoil di via Galileo Ferraris 1/A, la VD Leonardo di piazza Leonardo 29, l’E-Oil di via Beccadelli 27 e l’Eoil di via Ferraris 119.

Scende invece a quota 1,697 euro al litro la benzina acquistabile alla stazione di servizio Fantasia Al.Ma di Alessandro Festa, in via Cardarelli 12. Quarto e terzo posto per il distributore Esso di via Ferraris 44/48, che vende il proprio carburante a 1,689 euro al litro con il self service, così come l’Energas di Parisi Giuseppe ai Colli Aminei.

Completano il podio Pinto Petroli Napoli di via Domenico Fontana e l’IP Clamar carburanti di via Cardarelli 1: qui la benzina costa rispettivamente 1,679 e 1,677 euro al litro.