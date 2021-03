Campi Flegrei, mare e centro storico i divieti non fermano escursioni e aperitivi

Ultima domenica in zona arancione e lungo i Campi Flegrei gente in strada e auto sin dal mattino. Nonostante le restrizioni adottate dai sindaci di Bacoli e Monte di Procida, Josi Gerardo Della Ragione e Giuseppe Pugliese, in tanti non hanno voluto perdere l'occasione di una passeggiata nel centro storico, in Villa e sugli arenili off-limits con ordinanza municipale. Gruppi anche fuori ai bar, ciclisti e vetture sulla rete viaria. Ieri pomeriggio, folla a Baia. Controlli delle forze dell'ordine sono stati disposti all'ingresso di Bacoli e Monte di Procida. Sanzioni per chi non indossava la mascherina e assembramenti.

A Bacoli nel weekend, il primo cittadino Della Ragione ha vietato l'accesso a piste ciclabili, arenili, piazze, parco vanvitelliano e aree gioco, moli e pontili: zone delimitate da nastri bianchi e rossi. Carabinieri e agenti di polizia municipale sono intervenuti per il rispetto dell'ordinanza sindacale. Monitoraggio anche a Monte di Procida. Qui fino al 21 marzo un'ordinanza sindacale ha stabilito la chiusura delle spiagge di Torregaveta, Miliscola e Acquamorta. Off-limits il belvedere Stupor Mondi in via Panoramica, i Giardini di Dedalo e il parco del Benessere, le aree gioco di Cappella e Marina di Acquamorta. Inoltre, dalle 14 alle 22 di ogni giorno, è vietato ai minori di 16 anni circolare in luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore oppure da un familiare adulto che vigili su distanziamento fisico e uso della mascherina. Disposizioni per alimenti e bevande, il cui consumo non è consentito all'aperto nei luoghi pubblici per l'intera giornata. Con il provvedimento si raccomanda agli esercenti l'osservanza delle norme anti Covid ed ingressi contingentati. Da regolamentare la frequenza della spesa: i cittadini devono recarsi una volta al giorno nei negozi per l'acquisto di beni di necessità (una persona per famiglia). Non bisogna, in ogni caso, creare assembramenti, da evitare i contatti con persone esterne al nucleo familiare. Chiesto infine, di restare quanto più è possibile a casa. «Ho ritenuto opportuno adottare ulteriori misure restrittive al fine di contenere il contagio ha detto il primo cittadino di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese - È stata una scelta difficile, sofferta, ma necessaria al fine di tutelare la salute e la vita di tutti». In corso fino a sera controlli e posti di blocco agli ingressi della città.

In strada la polizia municipale con carabinieri e altre forze dell'ordine, la Protezione civile Falco. Sul fronte epidemiologico, nei Comuni flegrei i contagi sono in aumento. A Monte di Procida ci sono 81 positivi al Coronavirus, di cui anche giovanissimi. Curva in ascesa anche a Bacoli, dove sono stati registrati tre nuovi casi su 83 tamponi analizzati.

Le persone contagiate sono 87. Il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, ha affermato: «Ci sono intere famiglie contagiate e condomini diventati piccoli focolai, come a Miliscola. Bisogna evitare il contagio, con ogni strumento. Abbiamo disposto posti di blocco in strada e controlli agli ingressi del paese. Invito ognuno alla massima responsabilità. Non possiamo allentare la presa. Per superare la zona rossa, fatta di divieti e chiusure, dobbiamo collaborare tutti. Altrimenti non ne usciamo più». Campagna vaccinale in corso nella Sala Ostrichina, superate 2mila somministrazioni agli over 80 e personale scolastico. Adesso si parte con le forze dell'ordine. Situazione critica a Pozzuoli, con 469 positivi. Anche qui il sindaco, Vincenzo Figliolia, annuncia la chiusura degli spazi pubblici.



