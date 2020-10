Covid, aperta una lista per medici volontari da inviare in Campania: sono già centinaia

L'Unità di Crisi regionale della Campania per il Covid19 ha tenuto oggi una riunione con la Protezione civile nazionale e il Ministero della salute in merito alla richiesta da parte della Campania di medici e infermieri per far fronte all'aumento dell'epidemia. La richiesta era stata avanzata nei giorni scorsi dal governatore Vincenzo De Luca nell'incontro a Roma con il ministro Roberto Speranza e il commissario Domenico Arcuri, spiegando che negli anni del commissariamento della sanità sono diminuiti di 13.000 unità gli addetti alla sanità campana e che i concorsi partiti negli ultimi mesi non hanno dato l'effetto sperato visto che si trattava di posti per i reparti covid. De Luca ha chiesto al più presto 600 medici e 800 infermieri. Nella riunione di oggi, Protezione civile e Ministero, si apprende dall'Unità di Crisi, hanno confermato la disponibilità informando la Campania che è stata aperta una lista nazionale a cui i medici che vogliono partire volontari verso la Regione possono aderire e che ci sono già alcune centinaia di adesioni. Nei prossimi giorni ci saranno altre riunioni per stabilire il numero dei sanitari disponibili e il loro trasferimento negli ospedali campani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA