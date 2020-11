Covid, a Calvizzano un'altra vittima. Il sindaco: «Situazione tragica»

A Calvizzano una nuova vittima da Coronavirus. Ad annunciarlo poco fa il sindaco Giacomo Pirozzi. "La situazione - ha spiegato il primo cittadino - è tragica e per questo ho deciso di adottare ulteriori misure restrittive".

Sono 137 le persone attualmente positive sul territorio comunale. I deceduti, alla luce dell'ultimo bollettino, sono quattro. Il primo cittadino ha sottoscritto una nuova ordinanza, che contempla la chiusura della villa comunale nei festivi e prefestivi e il divieto di sosta, anche a piede, in piazza Umberto I e in altre zone della città. Intensificati i controlli per scongiurare assembramenti giovanili.

