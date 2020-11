Escalation contagi a Marano: oggi 50 positivi, è il dato più alto

Cinquanta casi in un solo giorno e a Marano scatta l'allarme. E' boom di positivi da Covid-19, il dato più alto dall'inizio della pandemia, nella città in cui risiedono oltre 60 mila abitanti. L'Azienda Sanitaria locale e il sindaco Rodolfo Visconti lo hanno comunicato poco fa. Solo quattro i guariti a fronte dei 50 nuovi casi. Sono 475, in totale, i cittadini che hanno contratto il virus. La media dei positivi scende sempre di più. Secondo quanto comunicato dall'Asl, sarebbero perlopiù giovani, tra i 20 e i 30 anni, in gran parte con lievi sintomi. Colpiti anche interi nuclei familiari.

