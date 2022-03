Frattamaggiore, colpi d'arma da fuoco contro l'agenzia funebre Selene

Le pagine di un giornale per coprire i fori dei proiettili esplosi contro l’ingresso dell’agenzia funebre Selene in via in via XXXI Maggio a Frattamaggiore.

Questo è lo scenario che si presenta dopo poche ore dai fatti avvenuti la scorsa notte.

Era passata da poco l’una, quando i carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Gli uomini del capitano Andrea Coratza, a capo della compagnia di Giugliano, hanno trovato tre fori sulla serranda e sulla porta di ingresso dell’agenzia funebre. Sono state immediatamente attivate le indagini per far luce sull’episodio che riporta il terrore nella provincia napoletana.

APPROFONDIMENTI IL BRADISISMO Campi Flegrei, sciame sismico nella notte con epicentro nella... LA STORIA «Pronto? Sono Francesco»: il Papa telefona ad Antonio,... LA VIOLENZA Spari e paura alle Case Nuove e ad Acerra: ​due uomini feriti L'INTERVENTO Napoli Est, due nuovi asili e fondi per i lavori in diversi plessi...

Nessuna pista è stata esclusa e si lavora su diverse direzioni. All’indomani dai fatti, in via XXXI Maggio regna uno strano silenzio. Nessuno vuole parlare o commentare quanto accaduto, solo qualche alzata di spalle con lo sguardo basso. I militari dell’Arma, però, non mollano la presa per assicurare la tranquillità della zona e i carabinieri della stazione locale, guidati dal luogotenente Marcello Montinaro, stanno pattugliando il territorio.