Gragnano, morto in ospedale: la denuncia dopo i funerali, aperta un'inchiesta

Gragnano. Dopo i funerali, decidono di denunciare i medici. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per la morte di Ludovico Ferraro, 52enne di Gragnano, deceduto tre giorni fa all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per un infarto.

Ieri pomeriggio, subito dopo il rito funebre, i familiari del 52enne gragnanese hanno deciso di presentare denuncia ai carabinieri della stazione di Gragnano. Su disposizione della Procura di Torre Annunziata, la salma è stata sequestrata prima della tumulazione al cimitero gragnanese ed ora è a disposizione degli inquirenti per l'autopsia. Acquisita anche la cartella clinica. Ludovico Ferraro, autotrasportatore, era deceduto in seguito ad un malore, che secondo i familiari non è stato curato in maniera opportuna dai medici.

Per questo, a due giorni di distanza, hanno deciso di presentare denuncia. Ora l'inchiesta chiarirà se questa tragedia fosse evitabile.