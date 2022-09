Massa Lubrense, la richiesta del sindaco alla Sita: «Raddoppiare le corse degli autobus»

Lorenzo Balduccelli, sindaco di Massa Lubrense, visto il perdurare dei disservizi dei bus della Sita nei collegamenti Sorrento-Massa Lubrense ha chiesto con una lettera ai dirigenti dei trasporti di raddoppiare la corsa nelle fasce orarie 13-14. Molti studenti infatti restano a piedi perché i bus si riempiono di turisti e loro non riescono a salire sul mezzo. Il primo cittadino ha evidenziato i rapporti di buona collaborazione che da sempre intercorrono tra Comune e Sita chiedendo di risolvere rapidamente il problema. Infatti in questo periodo c'è la sovrapposizione di più corse in partenza da Sorrento dirette in costiera amalfitana con quelle che invece erano al servizio di studenti e pendolari di Massa Lubrense.

E così, mentre i turisti diretti a Positano o ad Amalfi sono costretti a lunghe attese nel piazzale della stazione di Sorrento perché ci si imbarca sui bus solo rispettando l'ordine di arrivo, gli studenti vedono i mezzi saltare le fermate perché stracolmi di persone già dal capolinea. Una situazione assurda che continua a creare disagi a centinaia di persone ogni giorno. Basterebbe abolire la sovrapposizione delle corse per agevolare gli studenti ed emettere biglietti numerati per consentire gli imbarchi con un ordine cronologico ed evitare le lunghe code ai malcapitati turisti.