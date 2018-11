Sono stati gli stessi compagni di pesca a dare l'allarme, ma quando sul posto sono giunti i sanitari del 118 per lui già non c'era più niente da fare. Sul posto, oltre al 118, ci sono vigili del fuoco, carabinieri, sommozzatori e Guardia Costiera. Due le ipotesi al vaglio degli investigatori: quella del malore fulminante E quella di una onda grossa che potrebbe aver travolto il sub - presumibilmente già in affanno - spingendolo contro gli scogli e determinandone la morte. Si spiegherebbero così le numerose ecchimosi trovate sul corpo.

Lunedì 5 Novembre 2018, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 17:37

Un uomo di 65 anni, Antonio Cenname, è stato ritrovato cadavere nelle acque antistanti Castel dell'Ovo a Napoli. Da quando si è appreso l'uomo, originario dalla zona del Vasto, era andato a pescare in quella zona.