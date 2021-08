Napoli, nuovo guasto tecnico: ferma per un'ora la linea 1 della metro

Un guasto tecnico ha mandato ko la Linea 1 della metropolitana. Già ieri ad avvio della giornata aveva avuto dei problemi che avevano imposto lo stop per circa 50 minuti. Alle 10 si è fermata questa voolta non per problemi legati ai treni ma per un prblema di alimentazione elettrica Enel.

In questi casi vanno riallineati tutti gli impianti. E per farlo ci vuole circa 40 minuti. Enormi i disagi per gli utenti che all'improvviso hanno trovato le stazioni chiuse come segnala Assoutenti e senza l'avviso. Gli sms che allertano di chiusure e disservizi arrivano solo se l'utente è registrato.