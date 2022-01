Positivo al Covid a spasso per il Rione Sanità, tenta la fuga ma viene bloccato

Positivo al Covid, nonostante la quarantena, girava a bordo della sua auto nel quartiere Sanità di Napoli. Alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga ma non è servito a nulla. Il 42enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato ieri sera, verso le ore 22 in via Sanità. Ha invertito la marcia alla vista dei militari.

Ne è nato un inseguimento e alla fine l'uomo è stata bloccato. Ha riferito di aver violato la quarantena perché doveva recarsi in farmacia ma per lui è scattata una denuncia a piede libero.