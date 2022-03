Sant' Antimo, danneggiano giostrina della villa comunale e caricano il video sui social: denunciati 3 giovani

Sono stati individuati i tre giovani che lo scorso 25 febbraio hanno danneggiato una giostrina per bambini nella villa comunale di Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Nella circostanza i tre hanno anche preso a calci delle panchine per poi sradicarle. Il tutto era stato immortalato in un video, pubblicato poi sui social network.

Anche se con i loro volti oscurati, il video è stato utilizzato dai carabinieri della tenenza di Sant'Antimo insieme alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per l'identificazione dei tre giovani. Sono tutti e tre di Sant'Antimo, incensurati e di 21 e 22 anni. I tre giovani sono stati denunciati per danneggiamento aggravato.