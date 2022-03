Vaccini Covid Napoli, il nuovo calendario degli hub dopo la chiusura del centro della Mostra d'Oltremare

«La chiusura del centro vaccinale di Mostra d’Oltremare non deve far pensare alla fine della circolazione del virus, la scelta rispecchia l’attuale fase pandemica e l’esigenze di ottimizzare l’offerta a valle di uno sforzo enorme che ha permesso di somministrare ad oggi circa due miloni di dosi di vaccino. È arrivato il momento di sfruttare al massimo la rete capillare che si è creata nel tempo, che accompagnerà una lenta e progressiva tendenza verso la fase endemica, che sarà possibile solo credendo sempre più nella vaccinazione. Voglio che sia chiaro, l’asl Napoli 1 centro prosegue nel proporre con forza la vaccinazione a chi ancora non l’ha fatta, o la seconda e terza dose a chi deve ancora completare il ciclo vaccinale».

Nel rinnovare il calendario di apertura dei centri vaccinali, il direttore generale dell’asl Napoli 1 centro Ciro Verdoliva sgombra il campo da ogni dubbio rispetto alla nuova destinazione assegnata al centro di Mostra d’Oltremare che si dedicherà ad attività conseguenziali all’emergenza Ucraina diventando un centro polifuzionale di servizi per accogliere coloro che fuggono dal loro Paese. Resta invece forte e capillare l’offerta di vaccinazione anti Covid destinata alla popolazione, attraverso i centri vaccinali e i distretti, con il preciso intento di dare attuazione alle linee guida dettate dal presidente Vincenzo De Luca per confermare nel tempo la capacità di somministrazione in termini di dosi giornaliere. Periodicamente, la direzione generale dell’asl Napoli 1 centro provvede inoltre a rimodulare l’offerta, in termini di giornate ed orari, dei principali centri vaccinali così da venire incontro alle esigenze dei cittadini. Di seguito il nuovo calendario della rete dei centri vaccinali/punti vaccinali.

Dal 1 al 15 aprile, la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte sarà operativa dalle ore 9 alle 14, ad eccezione dei giorni 2, 7, 9 e 14 in cui l'hub chiuderà alle 13, proseguendo però le vaccinazioni - fino alle ore 18 - per i bambini dai 5 agli 11 anni. Il centro vaccinale sull'isola di Capri funzionerà nei giorni giovedi 7 e giovedi 14 aprile dalle ore 9 alle ore 13 per la fascia 12-over 80, mentre dalle 13.30 alle 16.30 sarà possibile vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni.

Gli orari dei distretti sanitari di base - Chiaia/San Ferdinando/Posillipo, Bagnoli/Fuorigrotta, Pianura/Soccavo, Arenella/Vomero, Chiaiano/Piscinola/Marianella, Stella/San Carlo all'Arena, Secondigliano/Miano/San Pietro a Patierno, Avvocata/Montecalvario/San Giuseppe Porto/Mercato Pendino, Ponticelli/Barra / San Giovanni a Teduccio, San Lorenzo/Vicaria/Poggioreale - saranno 9-16.30 dal lunedi al venerdi, 9-13.30 il sabato. Ai distretti sanitari pediatrici, quindi ai bambini 5-11 anni, è stato riservato il mercoledi come unico giorno per le inoculazioni, dalle ore 14 alle 18.