Vaccini Covid a Napoli, nuovi open day per il personale scolastico e gli studenti

L’Asl Napoli 1 centro si prepara per un ritorno alla vita in tutta sicurezza e proprio per questo lancia ulteriori giornate di open day vaccinale dedicate a tutti i cittadini e ulteriori giornate di open day “Viva la scuola” dedicate al personale scolastico e agli studenti che non hanno potuto o non hanno ancora scelto di vaccinarsi. L’iniziativa fa parte delle azioni che l’azienda sanitaria locale di Napoli ha messo in campo su preciso indirizzo del governo regionale, nell’ambito della campagna di comunicazione “Vaccinarsi tutti per tornare alla vita” e che ha contribuito a fare della campania una delle prime regioni per vaccinazione di quanti si sono registrati in piattaforma.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini Covid a Napoli, open day solo per donne incinte al... LOTTA AL COVID Terza dose di vaccino anti-Covid, come funzionerà? Tutte le... LA PREVENZIONE Vaccini Covid, a Bacoli open day al liceo Seneca di Torregaveta

Non è necessaria alcuna prenotazione, ecco il calendario dettagliato:

Stazione marittima:

13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 settembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00, saranno a disposizione 1.000 dosi da inoculare a tutte le fasce d'età

Mostra d’Oltremare:

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 settembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00, saranno a disposizione 3.500 dosi da inoculare a tutte le fasce d'età

Fagianeria di Capodimonte:

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 settembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00, saranno a disposizione 1.000 dosi da inoculare a tutte le fasce d'età

«Al di là dell’uso della mascherina e dell’igiene delle mani, misure sempre necessarie, il vaccino è lo strumento giusto per fare in modo che tutti possano finalmente tornare alla vita», dice il direttore generale Ciro Verdoliva. «Il nostro desiderio, in modo particolare, è in questo momento fare in modo che l’attività didattica in presenza possa riprendere senza intoppi. Per questo, per evitare che i nostri ragazzi siano costretti ad un altro anno di Dad, è importante la collaborazione di tutti: personale scolastico, studenti e famiglie».

Di seguito anche il calendario degli open day “Viva la scuola” che si svolgeranno contemporaneamente agli altri open day e per cui non è necessaria alcuna prenotazione:

Stazione marittima:

15 | 18 | settembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00, saranno a disposizione 1.000 dosi da inoculare a tutte le fasce d'età

Mostra d’Oltremare:

15 | 18 | settembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00, saranno a disposizione 3.500 dosi da inoculare a tutte le fasce d'età

Fagianeria di Capodimonte:

15 | 18 | settembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00, saranno a disposizione 1.000 dosi da inoculare a tutte le fasce d'età.

Per accedere a tutti gli open day non è necessaria la prenotazione, ma l’iscrizione in piattaforma è consigliata per ridurre i tempi di attesa. La somministrazione di vaccini, in prima o seconda dose, è garantita anche presso i distretti sanitari di base dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00, a favore di tutte le fasce di età (12 - over 80); Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli avvisi pubblicati periodicamente sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina facebook Asl Napoli 1 Centro