Vaccino Covid, già 50mila anziani prenotati a Napoli: «Faremo anche iniezioni a domicilio»

«Abbiamo avuto quasi 50.000 adesioni su una platea di circa 320.000 anziani over 80. Il primo passo di vaccinazione contro il Covid-19 dei cittadini sta avendo una risposta forte, se le consegne delle dosi da parte delle multinazionalij saranno rispettate contiamo di chiudere in due mesi e mezzo dalla partenza per gli anziani». Così Massimo Bisogno, dirigente della Regione Campania e responsabile della campagna dell'adesione dei cittadini ai vaccini, spiega l'avvio delle dosi alle persone con più di 80 anni.

«Dal governo - spiega - ci hanno assicurato rinforzi per la vaccinazione domiciliare con le Usca a chi non può muoversi, poi tutte le Asl si organizzeranno con gli hub per gli altri. È un primo passo di una adesione online che sarà così per tutta la popolazione. Il nostro obiettivo è di vaccinare tutti coloro che sono sopra i 18 anni entro la fine di luglio».

