Napoli: anniversario morte di Virgilio, messaggi e dediche sulla tomba a Piedigrotta

«Vorrei che tu mi guidassi in una vita ricca di senso... »; «Grazie Virgilio... per la bellezza insegnata»; «Vorrei che tu venissi a casa per fare una magia speciale...» sono alcuni dei messaggi depositati nel tripode, il braciere al centro della tomba di Virgilio nel parco Vergiliano a Piedigrotta.

Il 21 settembre ricorre l'anniversario della morte del poeta romano, nato ad Andes il 15 ottobre 70 a.C.

e morto a Brindisi il 21 settembre 19 a.C., autore di le Bucoliche, le Georgiche, e l'Eneide, le tre opere tra le più famose della letteratura latina.

Ancora vivo, dunque, a oltre duemila anni dalla sua morte, il culto nei confronti dell'autore latino, che ispira messaggi, desideri e pensieri dei napoletani - che con Virgilio hanno da sempre un rapporto speciale, una sorta di nume tutelare della città prima di San Gennaro, venerato e osannato anche come mago potente e salvifico - ma non solo.

Tanti anche i messaggi in lingua straniera lasciati dai turisti, affascinanti dal celebre poeta, su bigliettini di fortuna.