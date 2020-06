Fase 3 a Napoli, de Magistris vede la luce: «Segnali di ripresa forte, Napoli ce la può fare»

«Ci sono delle lentezze da parte dello Stato, ma vedo dei segnali di ripresa forte in città. Napoli ce la può fare». Ospite della Tgr, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris si dice fiducioso in un ritorno alla normalità pensando soprattutto ai flussi turistici in entrata.



«Napoli - ha spiegato - può raccontare al mondo la storia di una città sicura dal punto di vista sanitario e poi fondiamo molto sull'economia circolare e sul turismo nazionale. La gente ha voglia di vivere. Non bisogna essere superficiali, ma è il momento del coraggio, i medici ci devono proteggere e noi non ci dobbiamo deprimere. Non è facile ma uniti ce la possiamo fare. Per il futuro - ha sottolineato il sindaco partenopeo - dobbiamo evitare il crollo dei servizi, dove siamo al collasso, e far ritornare Napoli dove stava prima del 21 febbraio prima nel mondo per start up giovanili».