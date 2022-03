Napoli, Cantalamessa (Lega) tuona: «Aprite le scale mobili della funicolare di Chiaia»

«Tante promesse fatte finora non mantenute dalla giunta Manfredi. L'ennesimo episodio di trascuratezza e di impegni disattesi colpisce i soggetti più deboli, portatori di handicap e anziani, quando basterebbe poco per far funzionare i servizi essenziali. Evidentemente manca o la volontà o la capacità» sottolinea il deputato napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Funicolare di Chiaia ferma per guasto tecnico: servizio sospeso dalle... IL CASO Napoli, la beffa delle auto rimosse: il Comune incassa solo l'8% L'INIZIATIVA Giffoni, Anm e Polizia postale insieme per parlare di web e...



Il membro del partito del Carroccio ha sollecitato il Comune di Napoli a ripristinare la scala mobile della Funicolare di Chiaia chiusa per guasto da mesi e che dal piano terra dovrebbe trasportare gli utenti ai vagoni posti molto al di sopra della lunga rampa di scale: disagi enormi e quotidiani per i molti cittadini anziani o con diverse disabilità motorie che ogni giorno si spostano con l'arteria di collegamento su rotaie che collega Chiaia al Vomero e viceversa.