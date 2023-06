Napoli, il sindaco Manfredi: «Il campo largo? Non è una formula, ma un percorso»

Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la presenza della segretaria del Pd, Elly Schlein, in piazza con il M5s, «sicuramente è stato un gesto importante perché è stato un gesto di vicinanza e anche di apertura di dialogo».

«Il campo largo non può essere una formula, deve essere un percorso che parte da una base programmatica condivisa, e su questo c'è ancora una strada lunga da fare - spiega il primo cittadino a margine del premio “Amato Lamberti” - però bisogna partire dai punti che uniscono e non dai punti che dividono. Quindi sono molto importanti queste battaglie che si vogliono mettere in campo sui temi dell'autonomia differenziata, del lavoro, bisogna parlare di quelli che sono i problemi reali dei cittadini perché solo da questo può partire una proposta di campo largo di centro sinistra progressista che veramente trovi il consenso e il supporto da parte delle persone».

E a proposito di autonomia differenziata, Manfredi sarà presente all'iniziativa della segretaria del Pd, Elly Schlein, con i primi cittadini contro l'autonomia differenziata. «Indipendentemente dal fatto che non sono iscritto al Pd, penso che questa sia una battaglia forte che, deve unire al di là di quelle che sono le appartenenze partitiche - ha aggiunto il primo cittadino - perché come ha detto in questi giorni giorni anche la Banca d'Italia, questo progetto sull'autonomia differenziata non è un bene per l'Italia, non solo per il Mezzogiorno, perché moltiplica i conflitti, le competenze e quindi moltiplica i costi senza fare i benefici ai cittadini».