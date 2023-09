No ai test di Medicina, l'appello di Pisani al ministro Bernini

L’avvocato Angelo Pisani, a tutela dei diritti e sogni di miglia di studenti aspiranti medici, oltre a un esposto alla magistratura, plaude al pronto intervento ricognitivo del ministro Anna Maria Bernini che ha richiamato i rettori. Nel rispetto della par condicio, e dei principi di trasparenza e correttezza, chiede un incontro con il ministro anche in nome e per conto del comitato studenti così come ci sarà con i rappresentati delle Università al fine di trovar la migliore e giusta soluzione al caos e alle ingiustizie in corso da anni.

Anche gli studenti della Campania, come tanti aspiranti medici italiani, si sono riuniti in un comitato per la legalità e il diritto allo studio e stanno fornendo allo studio legale Pisani & Scaringia Partners documenti e prove per chiedere alla magistratura di annullare e far ripetere le prove per l’ammissione alla facoltà di medicina.

L’avvocato Pisani, già negli anni scorsi, è stato autore di ricorsi per l’annullamento e la ripetizione delle selezioni di ammissione. Selezioni che - aggiunge - ritengo ingiuste, illogiche e incostituzionali. Sono pronto a chiedere anche il risarcimento danni e rimborso spese per tutti gli studenti traditi e danneggiati nei loro sogni.