Sangiuliano: «De Luca? È come Wanda Osiris»

Il governatore Vincenzo De Luca lo chiama «ministro delle cerimonie», e il ministro Gennaro Sangiuliano replica: «De Luca mi diverte, fa un'ottima imitazione di Crozza che lo imita e il cerchio si chiude. De Luca mi sembra Wanda Osiris, gli piace scendere lo scalone e avere l'applauso». Intervistato alla giornata de Il Riformista, Sangiuliano difende la concretezza

delle sue realizzazioni a Napoli: «Se andiamo alla Floridiana o all'Albergo dei poveri vedete fatti concreti, non cerimonie. Io cerco di avere uno stile istituzionale, se fossi De Luca mi occuperei più degli ospedali della Campania, perché grandi istituzioni come Nomisma dicono che in Campania un cittadino su due non riesce a curarsi adeguatamente. Da parte mia nessuno scontro, solo collaborazione istituzionale come conferma anche il sindaco di Napoli».

Sangiuliano sarà il prossimo candidato alla presidenza della Campania? «Io sono candidato a fare il ministro della cultura, anche nel secondo governo Meloni che durerà fino al 2032.