A Ischia si studia il «Pianeta acqua»: ricercatori a confronto con il fisico Pasini

Ha preso il via questa mattina presso la sede dell’associazione «Luca Brandi» sul porto di Ischia, la due-giorni del meeting annuale «Scuola Scienza Società – Pietro Greco», promosso dal Circolo Sadoul e dal Liceo statale Giorgio Buchner che, in continuità con i temi trattati in precedenza sui cambiamenti climatici, apre un focus specialistico intitolato «Il Pianeta Acqua».

L’appuntamento, ideato dal compianto Pietro Greco, isolano d'origine, giornalista scientifico di fama internazionale, continua il percorso affrontato negli ultimi due anni, con la partecipazione di esperti, ricercatori, scrittori e docenti provenienti da varie università italiane.

«Il nostro pianeta, benché chiamato spesso Terra, in realtà è costituito in gran parte da acqua, un bene prezioso da sempre e ora diventato una risorsa strategica che bisogna imparare a usare bene. L'acqua può diventare anche una micidiale minaccia per la vita stessa». Questo è solo uno degli aspetti di una discussione strategica che coinvolge gli studenti delle classi quinte del Liceo Buchner e vede protagonisti docenti che affrontano la tematica da varie prospettive: antropologica, geografica, climatica e urbanistica, e così via.

Tra i relatori provenienti dall'Università Federico II di Napoli, ci sono Rossana Valenti ordinario di Letteratura Latina; Ugo Leone già ordinario di Geografia Politica; Marco Guida e Ida Ferrandino del Dipartimento di Biologia; Francesco Rispoli, Mario Losasso e Marina Rigillo del Dipartimento di Architettura. Tra gli interventi più attesi, quello del noto climatologo Antonello Pasini docente di Fisica del Clima all'Università Roma 3, fisico esperto di modelli matematici per lo studio dei cambiamenti climatici, autore di molte pubblicazioni scientifiche e testi divulgativi.