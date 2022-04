Città della Scienza presenta «Destinazione vulcano!» e «Lava lamp»: i laboratori di Giotto

Si consolida la partnership, avviata nel 2019, tra Fila Fabbrica italiana lapis e affini e Città della Scienza di Napoli, il primo Science centre italiano. Una collaborazione focalizzata sul comune impegno a supporto della crescita emotiva e intellettuale delle nuove generazioni che vede scendere in campo Giotto, il love brand dell’azienda, in qualità di Colore ufficiale di tutte le attività educational di Città della Scienza.



Un viaggio alla scoperta delle meraviglie della scienza dove il colore si sposa con la sperimentazione, con il dialogo tra sapere scientifico e nuove generazioni, anche attraverso la condivisione e la manualità. Per questo assumono particolare importanza le attività didattiche rivolte a scuole e famiglie e la programmazione di laboratori, che sono ritornati ormai in presenza, per imparare divertendosi.

Fila porterà nei laboratori tanti strumenti creativi per avvicinare bambini e ragazzi al fascino della scoperta. Matite, carta, colori, pennarelli e plastiline diventano la chiave d’accesso per esplorare il corpo umano, il fascino dei fenomeni naturali e delle tecnologie: un’interazione costante tra creatività e sapere.



Tra gli incontri da segnalare, due laboratori powered by Giotto - “Destinazione vulcano!” e “Lava lamp” - durante il long weekend 23-24-25 aprile dedicato al Pianeta. Oltre al programma di laboratori lungo tutto il corso dell’anno, la collaborazione prevede, sempre in un’ottica di scambio e condivisione, lo sviluppo di contenuti divulgativi relativi a tematiche scientifiche che Città della Scienza produrrà in esclusiva per Diario Creativo, la piattaforma dedicata alla creatività di Fila. Un percorso in cui linguaggi diversi (dalle immagini ai video, dal testo scritto al disegno) si completano e si fondono nel racconto creativo.