Napoli, «L'impresa è donna»: l'incontro a Città della Scienza

Dopo il successo dell’ultima edizione, “L’impresa è donna” ritorna a Napoli, questa volta nella famosa location di Città della Scienza.

L’evento, che si terrà il 15 aprile 2024 dalle 10.00 alle 18.00, è la tappa di un tour nazionale che da anni sta coinvolgendo e cambiando la vita a centinaia di donne.

“L’impresa è donna” è una giornata di condivisioni e di formazione dedicata a tutte le donne, in cui imprenditrici e professioniste si riuniscono per un unico scopo: essere portavoce per altre donne, raccontare che essere donna non è un limite, è bellissimo.

L’evento, completamente gratuito per tutte le partecipanti, è stato pensato per tutte coloro che hanno intrapreso un’attività imprenditoriale o che sognano di avviarne una.

Verranno trasferiti i concetti chiave su come impostare le strategie e arricchire le conoscenze manageriali, confrontandosi con cinque imprenditrici di grande successo: Anna Aulico, Anna Marras, Michaela Gariboldi e Giada Melis.

Nell’arco della giornata, inoltre, verranno intervistate imprenditrici campane, ospiti speciali dell’evento, provenienti da diversi settori.

L’iniziativa, senza scopo di lucro, nasce dal desiderio di fare rete fra donne.

Durante l’evento, verranno trattati temi tratti dall’omonimo libro “L’impresa è donna”, grazie al quale tutte le donne potranno scoprire attraverso le esperienze delle protagoniste Anna Aulico, Anna Marras, Michaela Garibaldi e Giada Melis, come sia possibile abbattere gli stereotipi della società e diventare delle grandi imprenditrici, coniugando una vita piena di soddisfazioni e traguardi personali con la gestione di un’impresa prospera e redditizia.