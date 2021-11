Mariano Bàino presenta il romanzo «Il cielo per Roma» alla Fondazione Premio Napoli

Martedì 16 novembre alle ore 17:00, a Napoli presso la Fondazione Premio Napoli di Palazzo Reale, in piazza del Plebiscito, Mariano Bàino presenta il romanzo “Il cielo per Roma”.



In una Roma contemporanea sacra e profana, diurna e notturna, centrale e periferica, turbata da uno strano morbo, si aggira l’anima pellegrina di Sinesio, antico filosofo e discepolo innamorato di Ipazia, la cui vita celeste, nei secoli dei secoli, è trascorsa nell’obbligo di meditare sulle sue colpe per emendarsene e diventare un “angelo nuovo”, trasmigra nel corpo stanco di Chiaffredo Buffaldieci Guastella, avvocato romano.

Ha una missione da compiere, assegnata dalle “alte sfere”: indagare sul conflitto che sconquassa la Chiesa, divisa fra due papi, il rivoluzionario e in carica Materno I e il tradizionalista e dimissionario Gregorio XVII. Chi dei due è l’anticristo? Fra avventure e riflessioni condotte sul filo dell’ironia, il protagonista, e il romanzo, vivono continue metamorfosi che infatti non riguardano soltanto lo scenario e l’epoca, oscillando dal mondo ellenistico al tempo presente, ma continuamente anche lo stile, il linguaggio dal carattere baldanzoso e indipendente, passando dal comune al bizzarro, da una logica scrupolosa all’assoluto della fantasia.

Mariano Bàino, è nato a Napoli nel 1953, dove vive e lavora. È stato tra i fondatori, nei primi anni ’90, della rivista “Baldus” e del Gruppo 93. Ha tradotto poesie di Góngora, Frénaud, Lely, Fersen. Figura in varie antologie e suoi testi sono stati tradotti negli Usa. Tra le sue più recenti opere in prosa troviamo: Le anatre di ghiaccio (L’ancora del mediterraneo, 2004); L’uomo avanzato (Le Lettere, 2008); Dal rumore bianco (Ad est dell’equatore, 2012); In (nessuna) Patagonia (Ad est dell’equatore, 2014).