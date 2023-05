Maggio dei Monumenti 2023: ciclo di concerti sulle terrazze degli alberghi napoletani

Quattro prestigiosi alberghi napoletani che da luoghi di accoglienza diventano luoghi di cultura. Prenderà il via venerdì 12 maggio una delle sezioni più interessanti del cartellone del “Maggio dei Monumenti 2023”, quest’anno intitolato “Napoli in vetta” e dedicato alla scoperta della dimensione aerea della città. Richiamando il tema al centro della manifestazione, le terrazze degli hotel The Britannique Naples, Hotel San Francesco al Monte e Renaissance Naples Hotel Mediterraneo nonché il chiostro dell’hotel Palazzo Caracciolo si faranno palcoscenico ospitando dodici concerti tematici.

Protagonista del primo fine settimana di esibizioni sarà l’orchestra a plettri Penisola Sorrentina che venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio proporrà lo spettacolo “Mandolini verticali” sul panoramico rooftop dell’hotel Britannique. Napoletani e turisti avranno l’opportunità, più unica che rara, di godere di una suggestiva vista aerea della città accompagnati dalle melodie della tradizione partenopea. Nel segno del jazz, invece, saranno le esperienze che, dal 19 al 21 maggio e poi dal 26 al 28 maggio, potranno essere vissute all’hotel San Francesco al Monte e dell’hotel Mediterraneo: sulle loro terrazze andranno in scena due differenti tributi a Charlie Parker con la partecipazione, tra gli altri, di Daniele Scannapieco, Max Puglia, il Novapolis Wind Quartet, Bagarija Orkestar e Divieto di swing.

Il ciclo di concerti vivrà il suo epilogo nel chiostro dell’hotel Caracciolo, dove saranno evocate in chiave musicale le figure delle sirene Leucosia, Partenope, Ligea.

Tre le esibizioni in programma dal 2 al 4 giugno, tra le quali quella molto attesa di Pietra Montecorvino. Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Nel fitto calendario del primo weekend del Maggio dei Monumenti, da segnalare gli itinerari storico-artistici della mostra diffusa “A testa alta”, l’apertura straordinaria con visite dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, l’avvio della retrospettiva dedicata al cinema di Wim Wenders, lo spettacolo di danza “La congiunzione degli opposti”, previsto sul sagrato della Basilica di San Paolo Maggiore e lo spettacolo “Dipping in gold” in programma a Scampia sulla terrazza del centro Chikù.