Napoli, l'Università Parthenope ospita lo scrittore De Giovanni e Unistem Day

Venerdì 11 marzo 2022 doppio appuntamento all’Università Parthenope: La mattina alle ore 9,00 è previsto l’evento online organizzato dal Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere per la XIV edizione dell’Unistem Day l’infinito viaggio della ricerca scientifica;

L’appuntamento è dedicato alle scuole superiori ed è promosso dall’università con Unistem - Centro di ricerca sulle cellule staminali dell’Università di Milano - per approfondire i temi della conoscenza e dell’innovazione tecnologica. Il pomeriggio alle ore 15,00 verrà inaugurato in presenza a Palazzo Pacanowski il ciclo di seminari Mit the culture su economia della cultura e del settore turistico, promosso dal Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici con la partecipazione dello scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni che terrà un intervento dal titolo Napoli tra letteratura e turismo. Allego locandine dei due appuntamenti