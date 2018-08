Artista ischitano circumnaviga il Castello Aragonese su una barca realizzata con 600 bottiglie di plastica

Martedì 14 Agosto 2018, 20:50

E' la prima barca "fai da te" costruita con materiale riciclato, utlizzando cordami e circa 600 bottiglie di plastica del tipo acqua minerale. Con questa bizzarra imbarcazione, Raffale Imbò, creativo artista e cineasta appassionato, davanti ad una nutrita folla di bagnanti incuriositi, si è presentato alla spiaggia della Mandra, dove ha ultimato i preparativi per il varo in acqua. Fra selfie e scatti di turisti e residenti che sono accorsi per assistere alla strana impresa, Imbò è salito a bordo della sua invenzione ed imbracciati i remi ha iniziato a vogare, effettuando la circumnavigazione del Castello Aragonese ed al ritorno,m spingendosi fino alla spiaggia di Punta Molino. Imprevisti e dettagli tecnici non calcolati bene in fase di progettazione, hanno però impedito il vero obbiettivo del giovane ed eclettico artista: il giro completo dell'isola d'Ischia. Una traversata che eseguita con questi mezzi a disposizione sarebbe durata almeno tre lunghi giorni. Messa da parte l'aspirazione a circumnavigare l'isola, Imbò è tornato a riva visibilmente soddisfatto. Per l'aver realizzato una imbarcazione così inconsueta in pochi giorni, grazie alla raccolta delle centinaia di bottiglie di plastica, che è durata diversi mesi, ma anche per aver dimostrato per l'ennesima volta che i contenitori di plastica vuoti, nel mare di Ischia non devono essere buttati e dispersi, quando con un pò di inventiva si possono realizzare progetti divertenti ed utgili come ha fatto lui.