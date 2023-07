Cosa fare a Napoli nel weekend di 8 e 9 luglio: ecco gli appuntamenti da non perdere

Ecco cosa fare a Napoli nel weekend dall'8 al 9 luglio

Mostre e visite ai monumenti

Mila Maraniello e la sua digital art a San Domenico Maggiore

La pittura digitale di Mila Maraniello arriva nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore. Fino a sabato 8 luglio, il complesso monumentale ospiterà la mostra personale intitolata «MyAr- Napoli, Mystica et Arcana». Nelle diciassette opere ammantate di fascino e pullulanti di spiriti napoletani, in un gioco a tratti inquietante con i morti che rincorrono i vivi, Mila, propone un racconto pittorico fantastico.

A Napoli Palazzo Reale apre anche di sabato sera

A partire da sabato 8 luglio e per tutti i successivi sabati del mese di luglio, Palazzo Reale di Napoli ripropone l’iniziativa “Un sabato da Re” che prevede l’apertura straordinaria serale di sabato dalle 20 alle 24, con l'ultimo ingresso previsto alle 23 al costo ridotto di 3 euro. Durante le aperture serali resteranno chiusi al pubblico il Giardino Romantico e la Galleria del Tempo, visitabili durante i consueti orari e giorni di apertura e non sarà possibile effettuare visite al Giardino Pensile.

Gli spettacoli e la musica

«La solitudine di Malkovich» al Campania Teatro festival

Sabato 8 e domenca 9 luglio, fuochi di artificio finali, con ben 7 spettacoli in programma, nella penultima giornata del Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio. A cominciare da quelli garantiti da John Malkovich, che alle 21 al Politeama di Napoli sarà il protagonista, con la straordinaria attrice lituana Ingeborga Dapkunaite, dell’illuminante mistero di «In the solitude of cotton fields» in lingua inglese con sovratitoli in italiano.

Il plot narrativo è apparentemente molto semplice: in una strada buia, un venditore cerca di proporre la sua merce, non è specificato cosa, a un acquirente.

Luglio in musica al Vulcano Buono

Luglio in musica, divertimento e grandi eventi per il “Vulcano Buono” di Nola, che avvia il progetto di rilancio grazie al supporto dei partner finanziari Dea Capital e Amco. Sabato 8 luglio, gli ospiti del Vulcano Buono potranno assistere agli spettacoli itineranti di “Festivart”, in programma dalle 17 alle 23. Il 9 luglio sarà dedicato ai più piccoli con la “Domenica dei Bambini” al Vulcano Buono by “In giro per la Campania”, dalle 18 alle 21.

Attività all'aperto

Spettacoli all’aperto per bambini nel Parco dei Pini Marittimi alla Mostra d’Oltremare

Anche quest’anno, si terranno gli spettacoli, per tutta la famiglia all’aria aperta, della rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Tanti simpatici e divertenti spettacoli di teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi nel grande Parco dei Pini Marittimi vicino al Teatro dei Piccoli. Sabato 8 luglio, alle 19, andrà in scena in uno stupendo palcoscenico all’aperto lo spettacolo “Con le ali di Peter”.

Napoli, “Echi della Rivolta” visita guidata alla riscoperta di Masaniello

Sabato 8 luglio, a partire dalle 20, torna la visita guidata teatralizzata di NarteA “Echi della Rivolta”, un affascinante percorso che conduce i visitatori nell’atmosfera della rivolta del luglio 1647, quando il popolo napoletano si ribellò al viceré spagnolo, il Duca D’Arcos. Ad accompagnare i visitatori nei luoghi della rivolta, il Chiostro, la Chiesa e la Piazza del Carmine, sarà la guida Matteo Borriello. Il costo del biglietto è di 13 euro. Per partecipare, è necessaria la prenotazione.