A Ischia sbarca la «Festa del mandarino», tra natura, sapori e solidarietà

C’è anche un messaggio di solidarietà rivolto all’intera isola d’Ischia dopo la tragica alluvione del 26 novembre, nel cuore della decima edizione della «Festa del mandarino dei Campi Flegrei», che sbarca all’istituto alberghiero «Telese» di Ischia porto, prima tappa di una serie di appuntamenti organizzati nell’isola verde che termineranno il 30 dicembre a Villa Arbusto e il 31 a Sant’Angelo.

L’iniziativa ideata da Domenico Ferrante, cofondatore dell’associazione «L’immagine del mito» è giunta alla decima edizione e continua – dopo l’inaugurazione al Museo archeologico nazionale di Napoli – a caratterizzarsi come una coinvolgente kermesse che valorizza, in modo itinerante e con il coinvolgimento di numerose istituzioni territoriali, un frutto simbolo di una tradizione antica e salutare. L’incontro con gli studenti della storica scuola alberghiera isolana ha il valore di un confronto sulle potenzialità dell’utilizzo in cucina e in pasticceria di questo prezioso frutto (dalla buccia ai semi è ricco di proprietà benefiche), valorizzando poi una pianta che caratterizza da secoli il paesaggio naturale di orti e giardini.

«Lo scopo promozionale e culturale – ricordano gli organizzatori – si coniuga con un messaggio positivo, di vicinanza, speranza e sostegno rivolto al recupero attivo della natura e delle tradizioni di Ischia, in un momento come questo, segnato da un evento drammatico che lascia una traccia profonda nella comunità locale».