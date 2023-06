Napoli, «The Passengers» mostra di pittura digitale di Federica Limongelli

Giovedì 15 giugno alle 18, inaugura nella sede della Fondazione Banco di Napoli, la mostra di pittura digitale «The Passengers» dell’artista Federica Limongelli, la seconda in programmazione per la rassegna di arte contemporanea Entrée, curata da Carla Viparelli.

La tematica sociale costituisce la parte fondamentale del lavoro dell'artista, che individua una nuova forma di disagio della condizione femminile laddove, nella polverizzazione dei rapporti umani e sociali, la donna finisce per essere, ancora troppo spesso, vittima di pregiudizi sociali. «L’arte di Federica - commenta Viparelli - mi ricorda una carta dei Tarocchi, l’arcano n. XI “La Forza”, in cui un leone viene domato da una donna che con le mani, senza sforzo, gli tiene aperte le fauci rendendolo così inoffensivo. Così è l’artista, ben consapevole che è dal contrasto che si genera forza: la bellezza della forma e l’inquietudine del contenuto»

«La rappresentazione delle figure femminili spesso senza bocca o, comunque, mai visibili nella loro interezza – spiega Limongelli - è, metaforicamente, l’attestazione della nuova incomunicabilità fra i sessi nel mondo del terzo millennio. Incomunicabilità che, questa volta, non è soltanto fisica ma, spesso, passa anche attraverso il variegato mondo dei social network e, più in generale, della rete».