Compleanno relax: costume da bagno e bollicine alle Terme di Agnano

Ultimo aggiornamento: 17:41

Sauna finlandese e una tartina burro e acciughe, bagno turco e bruschette al pomodorino del piennolo, piscina termale e una flûte di prosecco: hai visto mai? Era il party di compleanno che, imprenditrice a Posillipo con la fissa per sport e viaggi, s’è regalata qualche sera fa con un’idea inedita di relax, amici e musica in salsa wellness.Complici le due giovani figlie, designer e dottore in giurisprudenza, l’intraprendente Claudia ha convocato un bel gruppo di amici, quelli storici e più intimi, per una full immersion (è proprio il caso) nei bagni temperati delle Terme di Agnano, dove in costume e infradito si gongolava tra l’aperitivo al freebar, le piscine calde open air, un calice di aglianico, la proiezione degli album di fotoricordi, le vasche idrotermali interne e le tisane rigeneranti col buffet veggie o marinaro degli chef resident: tutto condito fino a tardi dalle playlist revival e rock puro diInsomma una bella festa in accappatoio, insolita ma decisamente suggestiva, terminata col brindisi e le candeline nel lounge appannato dai vapori e gli auguri cantati in costume da tutti:e tanti altri.