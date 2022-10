Harry Potter, l’Edenlandia diventa Hogwarts sabato 30 ottobre

Passare una giornata alla scuola di magia e stregoneria britannica è possibile a Napoli.

Il 30 ottobre, all'Edenlandia, dalle 10:30 alle 21:00, all’interno del Palaeden, lo spazio al coperto del parco, si terrà l'Harry Potter Day. L'ingresso è gratuito.

L'evento non ospiterà solo i tanti fan, ma ci saranno numerose attività. Dalla foto con il mantello dell’invisibilità a quella con Nimbus 2000, alla lezione di magia con il professor Accionimbus, agli incantesimi e smistamento nelle case di Hogwarts. Come ogni raduno che si rispetti l’invito è a mascherarsi.

Sempre in tema streghe, il parco organizza una mostruosa sfilata per Halloween (doppio appuntamento ore 10:30 e 16:30). I tre costumi più terrificanti vinceranno un premio pauroso. A partecipare all’appuntamento, zombie e scheletri trampolieri (dalle 18:00 alle 21:00) e, per i più piccini, la creazione di appiccicosa e colorata bava di drago, con gli slime di Iolanda Sweet.

Dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 16 alle 19 il make-up mostruoso prenderà il via con il momento “truccabimbi”, altri laboratori gratuiti, sempre all’interno del Palaeden, e ancora la “Scuola di Stregoneria” con Giacomago che incanterà il pubblico con i suoi giochi di magia, coinvolgendo i bambini a partecipare e imparare qualche trucco del mestiere, e dalle ore 18 alle ore 21, per i più grandi, la prova dell’“Ora d'aria con camicia di forza”, esperienza psicologica, della durata di pochi minuti, che mette a dura prova chi la indossa.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere allo 0815939106 (whatsapp) o seguire le pagine social Facebook e Instagram @edenlandiaofficial

Gli orari del parco: dal lunedì a venerdì 15:30-21:30, sabato, domenica e festivi 10:00-00:00, il 31 ottobre 10:00-00:00 e il 1° novembre 10:00-21:30.