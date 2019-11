Musica, motori e moda: la Peugeot a Pietrarsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una serata tra raggi laser multicolor e dj set contemporanei altrasformato per l’occasione dalla scenografia ideata dai creativi di Autouno per il party di lancio della nuova Peugeot 208 con l’immancabile unveiling tra effetti speciali, modelle e centinaia di ospiti. Accolti dai padroni di casa Elisa Russo, Antonio, Ciro, Roberto ed Alessandro Veneruso, gli invitati alla serata ideata e coordinata dall’event planner Francesca Varriale hanno avuto modo infatti di regalarsi un tuffo nel passato, tra le affascinanti locomotive d’epoca esposte nel padiglione, ed immergersi al tempo stesso nella filosofia della casa automobilistica francese: be irresistible, jump in next technology, the power of choice.Ed ecco allora l’haute couture dello stilista Bruno Caruso, di ritorno dalle sfilate di Parigi dove ha presentato la collezione riproposta a Pietrarsa, le proiezioni ipertecnologiche di «Accendi un Sogno» e le testimonianze degli amici dell'associazione benefica «Si Può Dare Di Più», presieduta da Enzo Di Grazia, che a Marechiaro organizza laboratori ludici e professionali: una buona causa che ha meritato il sostegno degli organizzatori dell’evento, che hanno promosso una raccolta fondi in loco con tanto di estrazione premi abbinata per rappresentare la possibilità che tutti noi abbiamo di accogliere con il sorriso persone speciali quali i diversamente abili.Non solo motori e tecnologia insomma ma anche design, sociale ed amicizia per una serata dalle tante sfaccettature che non poteva terminare in ogni caso che con una lunga notte di balli e buonumore animata da un pool di professionisti dell’intrattenimento. Introdotti dallo speaker Decibel Bellini, che ha condotto la serata trasmessa in diretta da Kiss Kiss, si sono quindi alternati in console la dj internazionale Anfisia Letiago, arrivata a Napoli per l’occasione, e gli amici e colleghi Claudio Delgado ed Enzo Capocelli, che ancora una volta sono riusciti a trascinare in pista buona parte degli ospiti fino a tarda sera. Tra i presenti, divisi tra la musica e le immancabili chiacchiere all’aperto, non potevano mancare poi il sindaco di Portici Enzo Cuomo ed il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara, Loredana Maddaloni, Michele Sorrentino, Giuseppe Guarracino, Rocco Scocozza, Giovanni Falcone, Domenico Longo, Ernesto Sica, Simona Tagliaferri, Maria Teresa Ferrari, Lucio Giordano, Luisa Citarella, Michele Romano, Daniela Sabella, Giusy Avenia, Alfredo Mariani, Gino Serao, Maurizio Fiorillo, Vicky Parker, Andrea De Rosa, Susy Fiorillo, Roberto Sciva, Rino Di Maio, Maurizio Di Pierro, Nino Tarallo, Pasquale Marigliano, Genny Perna e tanti altri che hanno atteso con curiosità il momento sempre elettrizzante dello «svelamento», quando cioè la nuova vettura è stata infine mostrata al pubblico al pari di una grande star, tra coni di luce e musica ad alto ritmo.