“Zito&Bevi”, l'aperitivo Plastic Free fa tappa al Lido Fortuna di Bagnoli

Mercoledì 24 Luglio 2019, 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in centinaia i giovani napoletani ad aver già aderito all’evento Plastic free “Zito&Bevi”, in programma domenica 28 luglio presso il Lido Fortuna di Bagnoli, una delle zone più sensibili a proposito della questione dell’inquinamento delle acque. Un’iniziativa del tutto libera dalle plastiche quella proposta dall’organizzazione Snap, che mira a sostituire numerosi oggetti di uso comune durante eventi mondani come le cannucce che per l’occasione diventano “ziti”, prodotto locale, naturale e biodegradabile oppure i piatti contenenti i panini elaborati dai rinomati chef di Panamar sostituiti invece da barchette di cartoncino.L’evento all’insegna della sostenibilità però non esula da tematiche più artistiche: sono numerosi i giovani napoletani specialmente cantautori, chitarristi e dj che affollano le fila del settore artistico degli aperitivi firmati Snap. In occasione dell’evento conclusivo della stagione estiva di aperitivi domenicali le performance musicali vedranno susseguirsi le note in acustico a cura di Alessandra Nazzaro e Alessandro Bove, mentre i Dj Mario Labroca e Giorgio Bracci accompagneranno l’evento fino a tarda notte.Le eccellenze partenopee rimangono al centro del progetto anche in altri campi; difatti l’intento del format non è solo quello di sensibilizzare i giovani contro la dispersione delle plastiche nell’ambiente ma anche di valorizzare l’originalità e le qualità delle nuove generazioni. Flavio Verdino, comico del progetto Stand Up Comedy Napoli presenterà gli artisti che suoneranno in acustico durante l’evento, per poi esibirsi con il suo cabaret a base di temi politici e sociali.«Questo evento – spiega Pierluigi Fusco, tra gli organizzatori dell’evento – conclude un percorso iniziato questa estate e che ci ha portato in numerose location, sempre seguiti da numerosi giovani da tutta Napoli. La cosa importante durante queste iniziative è far capire come anche oggetti di uso quotidiano, come ad esempio piatti e cannucce, possano essere sostituiti a favore di scelte più sostenibili e favorevoli all’ambiente».L’evento, che mira a ripetere il successo dei precedenti appuntamenti, è portato avanti da uno staff formato da giovani napoletani pieni di voglia di fare e di avere un impatto positivo sul proprio territorio come spiega Gianmarco Apuleo responsabile dell’evento «arriviamo da un appuntamento dello stesso format tenutosi poche settimane fa a Marechiaro, dove abbiamo mostrato come anche gli ziti usati per bere un drink possano essere riciclati al fine di produrre biogas – racconta il giovane laureato in giurisprudenza – e questo è molto importante al fine di mostrare come qualsiasi oggetto possa essere portato a nuova vita».