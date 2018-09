Napoli, Festa dello Yoga tra il Parco della Floridiana e la Scuola del Vomero

Venerdì 7 Settembre 2018, 13:41

Lo yoga invade Napoli. E lo fa con una serie di eventi diversi tra il Parco della Floridiana e la Scuola di Yoga Integrale del Vomero.Domani, sabato 8 settembre e domenica 9 Festa dello Yoga alla Scuola di Yoga Integrale che organizza la celebrazione e pratica yoga per il 131mo anniversario di Swami Shivananda Saraswati, il maestro dello Yoga Integrale, fondatore della Divine Life Society - Yoga Vedanta Forest Academy in India. Sarà l’occasione per presentare i nuovi corsi della Scuola di Yoga Integrale fondata e diretta dal maestro Gino Sansone: corso yoga base ogni mercoledì in tre fasce orarie, nuovo percorso formativo in insegnamento yoga, yoga per la gravidanza e pre parto, yoga per la terza età, yoga per bambini e ragazzi e poi ogni giovedì corso di meditazione e mantra. Partirà poi il secondo ciclo del progetto 'Lo Yoga per i Musei i Musei per lo Yoga' con corsi gratuiti di yoga in vari musei della Campania (in foto una lezione all'interno del museo Duca di Martina). Non mancheranno poi corsi amatoriali e professionali di alimentazione vegana. Saranno consegnati i diplomi nazionali per Istruttore Yoga agli insegnanti diplomati della Scuola di Yoga Integrale. Domenica oltre alla pratica previsto un pranzo vegano.Alla Floridiana, invece, continuano gli appuntamenti di R-Estate a Napoli 2018: il 12 settembre dalle ore 17 alle ore 18 Lo Yoga per bambini - Lezione di yoga a cura dell'APD White Cloud Studio Napoli. Lo Yoga per bambini si avvale degli stessi strumenti utilizzati per gli adulti ma con modalità e tempi diversi adattati alla loro età. L’approccio è di tipo ludico e accompagna il bambino nel suo percorso di crescita attraverso lo sviluppo delle sue potenzialità, favorendone flessibilità e creatività.Giovedì 13 e 20 settembre dalle 17 alle 18 Lezione di gyrokinesis, che è un’antica disciplina olistica che mette insieme elementi di yoga, danza, nuoto e tai chi. Con opportuni movimenti circolari e respiratori, armonizza corpo e mente e consente di migliorare la flessibilità del corpo, di allungarne e potenziarne la muscolatura. A cura dei formatori dell' APD White Cloud Studio Napoli.