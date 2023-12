Live show di Sal Da Vinci per sconfiggere le malattie oculari rare

La suggestiva cornice della Fondazione Made in Cloister per l’exclusive philantropic party La Notte di Santa Lucia, serata di raccolta fondi per sostenere il Centro di malattie oculari rare dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli guidato dalla professoressa Francesca Simonelli che da anni concentra il proprio impegno alla ricerca e alla sperimentazione clinica sulle retinopatie degenerative.

Oltre 300 gli invitati che hanno partecipato all’evento organizzato da Alfredo Sangiovanni ed Esmeralda Vetromile, condotto dalla giornalista Serena Albano e da Allegra Conte e con la partecipazione straordinaria di Sal Da Vinci come ospite d’onore che ha emozionato con la sua voce ed i suoi brani tutto il parterre.

Gli invitati sono stati accolti dalla musica del violino di Simona Sorrentino ma anche dall'esibizione dei fratelli Frattasio ( Mixed by Erry ) e della dj Ludovica Crisano mentre il finale in bellezza è stato assicurato dall’estrazione di due gioielli incastonati di diamanti donati dalla gioielleria Idea Brillante e ritirati dai due fortunati ospiti possessori dei biglietti vincenti così come dalla consegna del premio alla carriera a Sal Da Vinci e Serena Albano, che a loro volta hanno ricevuto due penne, pezzi unici, create appositamente da Maiora strumenti di scrittura artigianali e consegnate insieme a Federica Calemme e GianMaria Antinolfi.

Fondazione Mediolanum si è inoltre impegnata a raddoppiare i primi 5mila euro raccolti durante la serata, con l’obiettivo di contribuire a far nascere una speranza di cura per i tanti bambini che soffrono di questa patologia e con l’obiettivo di essere più efficaci nell’aiuto.

Tra i presenti, Franco e Stefania Manna, Pippo e Rossella Montella, Paolo Conte, Francesco e Isabella Sabella,

Nicola e Luisa Crisano, Ninni e Livia Serra, Pippo e Giulia Nardone, Francesco Perillo, Maria Rosaria Napolitano, Gianluca e Simona de Crescenzo, Fabrizio Schettino, Astrid e Gaetano Chirico, Carolina e Andrea Dotoli, Ilaria e Mario Fuduli, Monica e Eugenio Caputo, Roberta e Roberto Coscia, Maria Giovanna Paone, Totò De Matteis, Michele Klain, Angela e Antonella Klain, Vittorio Genna, Stefania Chirico, Paolo Torino, Fulvia Mustilli, Paolo Cappelli, Paolo Iannone, Angela Albano, Martina Klain, Antonio Morelli, Diego Venanzoni e tanti altri che si sono trattenuti nella bella struttura a pochi passi da Porta Capuana, allestita appositamente dagli organizzatori Alfredo Sangiovanni ed Esmeralda Vetromile con la collaborazione di Deborah Esposito.

Il tutto, grazie al sostegno di numerose aziende che hanno sposato la causa della serata tra cui anche Seda International Packaging, Vincenzo Capuano, Ciro Poppella, AutoUno, Aureal, Unica, Engel&Volkers, Izzo forni, MaM La Bottega Group, Sole Luxury Events, 3DnA , Codice Alcolico, Canale 21 , Radio Yacht Lunare Project e Lumio Ledwall Solution.