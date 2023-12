Portici: a Villa Fernandes firmato il Patto di Rete e di Comunità®

E' stato firmato a Villa Fernandes a Portici, il nuovo Patto di rete del Bene Comune, con l'obiettivo di consolidare ed ampliare la sinergia tra i partner del Terzo settore in un'ottica di impegno concreto e virtuoso per il territorio. Uno strumento per condividere in modo strategico le metodologie e gli strumenti per rafforzare lo sviluppo sostenibile locale a partire da bisogni ed esigenze economiche, sociali e ambientali condivise. Il Patto coinvolge cooperative sociali e consorzi, associazioni di volontariato e di promozione sociale, parrocchie e cittadini che hanno promosso il progetto Villa Fernandes e che gettano le basi per la costruzione di una organizzazione di comunità.

Un patto aperto, dove chiunque, in accordo con la normativa del patto, può aderire.

Il Patto di Rete e Patto di Comunità proposto da NeXt Economia ed attuato, grazie al percorso formativo e direzionale di NeXt, da Villa Fernandes, è il primo strumento di amministrazione condivisa di economia civile elaborato per la definizione e l’implementazione delle politiche di intervento sui temi di interesse generale di un territorio tra i diversi attori locali (pubblici, privati e di terzo settore). Alla cerimonia sono intervenuti, oltre a tutti i nuovi partner, Antonio Capece, Direttore di Villa Fernandes; Luca Raffaele, direttore generale di NeXt Economia; Gaia Renzi, Fondazione con il Sud - Area beni confiscati; Giovanni Laino, docente di Architettura all’università degli Studi di Napoli Federico II.

Per Capece: «Con la firma del nuovo patto di rete mettiamo da un lato le basi per continuare il lavoro intrapreso già alcuni anni e dall'altro rilanciamo, in maniera corale e condivisa e con maggiore spinta, il lavoro di sviluppo del territorio all'insegna dell'inclusione e della sostenibilità coinvolgendo nuovi soggetti del terzo settore. In questi anni», ha aggiunto Capece,«abbiamo coinvolto tantissimi volontari, creato centinaia di posti di lavoro e sostenuto la nostra comunità di riferimento e non solo e la firma di questo nuovo patto rappresenta senza dubbio un nuovo e stimolante punto di partenza». «I modelli partecipativi e i servizi che sono stati ripensati dalle organizzazioni della Rete sono molto eterogenei», ha detto Raffaele,«e il lavoro intrapreso sul territorio ha cercato di interpretare la complessità di una rete multi stakeholder come un valore aggiunto e puntando le idee di sviluppo sulla fragilità delle organizzazioni più “piccole” per adottare una nuova logica comunitaria e di mutualismo, tipica della cooperazione, in cui 1 più 1 vale sempre 3. E in questo Villa Fernandes è un ottimo esempio virtuoso».

«Questo percorso è stato avviato diversi mesi fa all’interno del progetto formativo FQTS e la rete di Villa Fernandes è riuscita a dimostrare quanto le competenze acquisite e il lavoro di sviluppo del capitale sociale della rete ha permesso di ottenere questo importante risultato», la dichiarazione di Carlotta Longarini responsabile Patti di Rete e di Comunità. Di seguito i firmatari del patto: Andare Oltre ODV, Ambiente Solidale Coop. Soc. Onlus, Associazione Anti-racket “G. Panunzio”, BAMBÙ Coop. Soc., Centro Ascolto Antiusura Don Pino Puglisi ETS, Centro Giovani Agorà ODV, CO.RE. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali, Edu Lab APS, G.A.S. Mether Ghè, Magma Società Cooperativa Sociale, MESTIERI CAMPANIA Società Coop. soc., Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Politiche Sociali e Progetti ETS, Seme di Pace Coop. Soc. Onlus, Tells Italy ODV.