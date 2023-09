La formica di fuoco in Italia, 88 nidi in Sicilia. «È una delle specie più invasive al mondo». Allerta per la nuova specie

La formica di fuoco, considerata una delle specie più invasive al mondo, è presente in numerosissime aree del globo, ma sembrava finora aver risparmiato l'Europa. Ora gli esperti lanciano l'allarme: 88 nidi sono stati individuati in Sicilia, nei pressi di Siracusa, e si e si teme che alltre colonie possano rapidamente proliferare e diffondersi altrove.

Quello avvenuto in Italia è il primo avvistamento in Europa: a darne notizia è uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology guidato dall'Istituto spagnolo di Biologia evoluzionistica, al quale hanno partecipato anche l'Università di Parma e l'Università di Catania.

I rischi per l'uomo (e non solo)

Queste specie di formica, conosciuta anche come "formica guerriera", è in grado di riprodursi e diffondersi molto rapidamente, e può causare conseguenze molto gravi non solo sugli ecosistemi naturali, ma anche sull'agricoltura e la salute umana, arrivando addirittura a danneggiare alcuni tipi di infrastrutture: «I principali tipi di danni per l'uomo riguardano le apparecchiature elettriche e di comunicazione, e l'agricoltura», ha spiegato Mattia Menchetti, ricercatore dell'Istituto di Biologia Evolutiva di Barcellona, che ha guidato lo studio. Questo tipo di formica «ha anche un importante impatto sugli ecosistemi naturali: è infatti un predatore generalista, e nei luoghi in cui si insedia causa la diminuzione della diversità di invertebrati e piccoli vertebrati».

Ma non è tutto: all'interno del proprio aculeo, queste formiche hanno un veleno in grado di causare punture molto dolorose che possono dare origine a gravi reazioni allergiche. «Le colonie, che possono raggiungere centinaia di migliaia di individui, possono avere un impatto anche su animali giovani, deboli, o malati».

Ecco come si è diffusa

La formica rossa, il cui nome scientifico è Solenopsis invicta, è una delle 15mila specie di foriche conosciute. Originaria del Sud America - in particolare del Brasile - è riuscita a diffondersi velocemente anche con l'aiuto degli esseri umani: esse infatti, dopo aver rappresentato un vero e proprio problema di salute pubblica in Nord America, sono state trasportate involontariamente grazie al commericio marittimo, all'interno di container e cargo merci, riuscendo così a colonizzare Australia, Cina, Caraibi, Messico e Stati Uniti in meno di un secolo.

Dallo sbarco di pochi esemplari al rischio infestazione il passaggio è breve: socialmente organizzate come le api, con una regina e tante operaie, queste formiche sono in grado di riprodursi con una rapidità incredibile. Basti pensare che la "formica regina" può deporre fino a 1.500 uova al giorno. I maschi vengono dati alla luce in momenti separati dalle femmine, e vengono allevati per poi morire in seguito all'accoppiamento. Il comportamento delle cosiddette formiche di fuoco è aggressivo, e soprattutto, pericoloso sotto diversi punti di vista: esse sono altamente infestanti, ciò significa che c'è bisogno della messa a punto di un piano di disinfestazione che sia efficace, dal momento che sono capaci di distruggere in poco tempo interi raccolti e invaderevaste ntere aree residenziali. La esperienze d’Oltreoceano hanno dimostrato che nel combattere questo tipo di formiche sono particolarmente utili i cosiddetti antagonisti biologici, ovvero insetti o altri animali già presenti nell'eco-sistema che riescono a contenere la proliferazione di determinate specie dannose.