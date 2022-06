Baby gang in Brianza, minacce con i coltelli e furti fuori dal liceo: arrestati due 16enni

Un altra baby gang in azione, stavolta in provincia di Monza. I Carabinieri di Desio hanno arrestato in in flagranza di reato due 16enni residenti in Brianza. Armati di coltello minacciavano le vittime, costringendole a consegnare smartphone e portafogli. Succede a pochi minuti dal suono della campanella del liceo. Quattro 15enni vengono avvicinati dai due rapinatori che armati di coltello gli ordinano di consegnarli smartphone e portafogli.

Davanti alle titubanze delle vittime, i rapinatori prendono di mira uno di loro, mettendolo all’angolo, puntandogli il coltello alla gola. Il giovane nel tentativo di difendersi ed allontanare gli aggressori, viene sfregiato al volto dalla lama (senza lasciare danni permanenti).

I due giovani malviventi hanno provato a scappare, ma sono stati rintracciati e bloccati dai Carabinieri. All’interno del marsupio uno dei due aveva ancora l’arma del delitto. Dalla perquisizione informatica effettuata sugli smartphone dei due giovani arrestati, foto e video che li ritraggono in atteggiamenti celebrativi con portafogli e smartphone appartenenti ad altre persone. I due si trovano ora ristretti in una struttura per minori a Torino, in attesa di essere interrogati dal Giudice.

