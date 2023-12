Papà getta per errore nella spazzatura le buste-regalo con 2mila euro per la figlia: i netturbini le ritrovano e le riconsegnano

I soldi dei nonni destinati alla nipotina erano finiti nella spazzatura. Due buste, una verde e una color salmone, con all’interno i regali per il compleanno e per Natale a una bambina di dieci anni, 1.500 euro nella prima, 500 nella seconda, «gettati per errore nella spazzatura», racconta il padre della bimba al Corriere della Sera. Una svista che gli poteva costare caro. Invece quei soldi sono stati trovati e restituiti dai dipendenti di Secam, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti e del sistema idrico integrato in Valtellina. Per ore hanno smistato cumuli di carta e cartone fino a quando tra quintali di spazzatura sono spuntate le due buste. E' successo ad Albosaggia, paese di tremila abitanti alle porte di Sondrio

Il regalo dei nonni

«Quello che è successo è incredibile — racconta il padre della bimba, che ha chiesto di rimanere anonimo —.

Ho inseguito il compattatore della nettezza urbana fino all’impianto di Cedrasco e qui ho chiesto, inizialmente con poche speranze, se potevano aiutarmi. Non solo lo hanno fatto, ma non si sono fermati fino a quando non hanno recuperato i soldi: la mia bimba ha compiuto gli anni il 30 novembre e i nonni insieme allo zio avevano deciso di farle quel dono importante unendo anche il regalo di Natale».

La lettera a chi ha ritrovato i soldi

«Vorrei ringraziare i vostri dipendenti che con gran senso di responsabilità, professionalità e onestà mi hanno permesso di trascorrere un Natale sereno. Dopo alcuni episodi che mi sono accaduti in passato avevo perso la fiducia nelle persone, con questo gesto me l’avete restituita, dando un senso più profondo alle festività», la lettera inviata dall’uomo al direttore generale di Secam, Andrea Portolani. «Episodi simili erano già accaduti in passato — conclude Michele —. Ricordo un anziano che aveva gettato per sbaglio una cartelletta con documenti importanti: anche in quel caso l’abbiamo ritrovata. E poi fotografie, oggetti preziosi...accade più spesso di quanto si possa credere. La commozione del papà di Albosaggia e il sorriso della sua bambina per me sono davvero stati il dono più grande»