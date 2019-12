Camion entra in isola pedonale e trancia cavo elettrico: paura ai mercatini di Natale

E' scattato l'allerta antiterrorismo oggi pomeriggio in centro a Latina. Un camion è entrato nell'isola pedonale malgrado il divieto e ha percorso alcune decine di metri nell'area del mercatino di Natale in quel momento piena di gente. Mentre le persone al lavoro nelle casette e quelle a passeggio sul corso guardavano con apprensione il camion avanzare tra la folla, memori di quanto accaduto in passato in altri mercatini di Natale, l'automezzo ha tranciato uno dei cavi della corrente che alimentano le luminarie provocando una scintilla e lasciando al buio quel tratto di corso della Repubblica.

Ultimo aggiornamento: 19:56

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto è arrivata una pattuglia dei vigili urbani. Si è scoperto che l'autista del camion doveva scaricare della merce in un negozio del centro e non ha rispettato il divieto di accesso nella zona a traffico limitato. E' stato identificato e multato dai vigili urbani del capoluogo, mentre i tecnici sono all'opera per ripristinare la corrente elettrica.