Covid Lazio, bollettino oggi 24 settembre: 230 nuovi casi (148 a Roma) e zero morti

Nuova impennata di positivi nel Lazio. Dopo il record assoluto dell'altro giorno (con 238 casi) e la diminuzione di mercoledì, nelle ultime 24 ore nella regione sono stati registrati 230 nuovi casi. Di questi 148 sono a Roma. Nessun morto. Il valore RT della Regione è a 0.85. I tamponi eseguiti oggi sono stati circa 10mila tamponi.



Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e sei sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di undici contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 6 sono 13 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sette contatti di casi già noti e isolati.



Nelle province si registrano 43 casi e nessun decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono quindici i casi e si tratta di un caso di rientro dalla Romania e due dalla Toscana. Cinque i casi con link ad un cluster di un matrimonio dove è in corso l’indagine epidemiologica e quattro sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Frosinone si registrano tredici casi e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazzione. Nella Asl di Rieti si registrano dieci casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano cinque casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.



Cresce il numero dei positivi e dei morti giornalieri, e con loro anche quello dei malati di ricoverati in terapia intensiva: ieri in Italia sono stati registrati 1.640 nuovi , contro i 1.392 del giorno precedente, e 20 decessi, sei in più di martedì.