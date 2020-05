Elena Aubry, la rabbia della mamma a due anni dalla morte: «Hanno rubato le sue ceneri dal sepolcro»

«Una notizia che mai avrei voluto dare. Hanno rubato le ceneri di Elena», apre così il post di Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, la 25enne morta su via Ostiense il 6 maggio 2018 in sella alla sua moto. Domani è l'anniversario dei due anni dal quel drammatico incidente. Qualcuno ha rubato le sue ceneri dal sepolcro. E la donna chiede aiuto, lo fa attraverso un appello sul suo profilo Facebook.

Leggi su LEGGO > Elena Aubry, morta per un incidente in moto. La madre: «I nostri figli eroi, salveranno altri»

ELENA AUBRY RUBATE LE CENERI DAL SEPOLCRO

«Mai avrei pensato di dover fare una diretta per qualcosa di questo genere - dice nel video la mamma di Elena Aubry - Sono appena uscita dai carabinieri, è successa una cosa allucinante. Domani è l'anniversario della morte di mia figlia.. Qualcuno le ha rubate. Abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri e faccio adesso un appello a chiunque sappia qualcosa. Vi chiedo un aiuto: so che molte persone volevano bene a Elena e sono andate a trovarla ed è importate sapere se qualcuno sia andato a trovarla dopo il 7 dicembre puà dire di aver visto se tutto era apposto o meno, in modo da restringere i tempi».

«Questo è importante - prosegue la signora Viviano - per tentare di capire quando sia potuto avvenire questo atto disgraziato. Chiunque abbia una informazione riguardo una cosa di questo genere, contattatemi in privato. Oltre alle ceneri è stato rubato un quaderno dove erano state scritte dei pensieri per Elena quando abbiamo sigillato il sepolcro di Elena. Se qualcuno vedesse questo quaderno, datemi una mano».

«Perdere una figlia è terribile - aggiunge nel video in diretta - ma anche andare al sepolcro di tua figlia e non trovarne più le ceneri è qualcosa che non auguro a nessuno. Non so chi può aver fatto questo gesto triste e indegno. Vorrei a dire a questa persona che non ha niente di Elena, Elena vola alto in cielo, quelle sono solo ceneri, che mi piacerebbe riavere. Se con le ceneri penserete di prendere lo spirito di Elena non ci riuscirete».



Ultimo aggiornamento: 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA