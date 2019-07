Domenica 28 Luglio 2019, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Pescina (L'Aquila) un uomo accoltella un amico per futili motivi. I.A. l’altra sera era al bar del paese con un amico di Celano, P.S., 38 anni, e dopo aver consumato alcune bevande si è offerto di riaccompagnarlo a casa con la sua auto. Durante il tragitto però è scoppiata una lite per futili motivi e I.A. ha tirato fuori un coltello e ha colpito più volte la vittima al braccio, minacciandolo di morte. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano è stato medicato e rimandato a casa con una prognosi di otto giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Collarmele che hanno denunciato l’aggressore per minacce gravi e lesioni.