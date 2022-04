Marito tradito fa causa all’amante della moglie: ​«Mi hai rovinato la vita»

Lui, lei e l’altro. Dove l’altro – l’amante – ora può tradire per sentenza, per il diritto alla libertà sessuale di cui parla la Costituzione. Lei nega e lui è tradito e beffato. Due volte. Lui, il marito, chiede infatti 600mila euro all’amante della ex moglie per avergli rovinato la vita, ma i giudici dicono no e lo condannano pure a pagare migliaia di euro di spese legali. Una storia nata tra le strade di Deruta, città umbra della ceramica,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati