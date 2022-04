Milano, ruba una bottiglia di liquore e palpeggia la barista: 48enne arrestato

Un italiano di 48 anni è stato arrestato ieri sera dalla polizia a Milano, dopo aver rubato una bottiglia di liquore da un locale e aver palpeggiato la barista che aveva provato a inseguirlo.

È accaduto ieri sera, poco dopo le 22, in un locale di via Prestinari. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è entrato nel bar intorno alle 22 e, senza alcuna ragione, ha afferrato una delle zuccheriere appoggiate al bancone e l'ha gettata a terra, infrangendola. Dopo aver rubato una bottiglia di liquore dal frigorifero, quindi, si è allontanato.

Una volta raggiunto dalla barista, una 53enne di nazionalità ecuadoriana, l'uomo l'ha aggredita, per poi spingerla al suolo e palpeggiarla. La polizia, che è intervenuta sul posto subito dopo la segnalazione da parte di un passante che aveva assistito alla scena, ha quindi arrestato il 48enne.